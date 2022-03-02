ضبط أدوية منتهية الصلاحية بمركز عزل سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ضبطت مأمورية تفتيش لمكتب الرقابة على الأدوية والأغذية، الثلاثاء، أدوية منتهية الصلاحية في العناية المركزة للعزل بمدينة سرت.

وسجلت الدورية، التي شارك فيها أفراد التفتيش بجهاز الحرس البلدي داخل مركز العزل بسرت، صرف أدوية مخدرة للمرضى من دون سجل وتصريح من طبيب التخدير.

- ضبط أدوية منتهية الصلاحية في سرت خلال جولة لـ«مركز الرقابة»

كما وجد التفتيش تخزين أدوية منتهية الصلاحية داخل حمامات مركز العزل، وكذلك سوء استخدام مصنع الأكسجين، مما تسبب في تعطل المصنع لأكثر من شهر دون إصلاحه.

وضبطت الدورية معدات طبية منتهية الصلاحية في مخزن الأدوية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل العاملين في مركز العزل. وبناءً على المضبوطات، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمةً وإحالة التقرير إلى الجهات المختصة.

جولة تفتيش بمركز عزت سرت (الإنترنت)

جولة تفتيش بمركز عزت سرت (الإنترنت)