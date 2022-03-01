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«الإمداد الطبي» يتسلم 151 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 10:34 مساء
«الإمداد الطبي» يتسلم 151 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»
شحنة من لقاح «أسترازينيكا» تسلمها جهاز الإمداد الطبي (صفحة الجهاز على فيسبوك)
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تسلمت مخازن «الحلقة الباردة» بجهاز الإمداد الطبي في طرابلس 151.2 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» الإنجليزي المضاد لفيروس «كورونا»، وفق ما أفادت صفحة الجهاز على «فيسبوك».

حضر عملية الاستلام، التي جرت أمس الإثنين، رئيس الجهاز الدكتور محمد الخبولي، ومدير إدارة المخازن والتوزيع الدكتور عبدالعزيز الشمام، وأمين المخزن الدكتور عبدالمنعم العوزي، والمختصون من الجهاز ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذين تسلموا منها عينات لاختبارها قبل منحها إذن الاستخدام.

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تأتي الشحنة ضمن سلسلة شحنات تسلمتها مخازن «الحلقة الباردة» خلال الأشهر والأسابيع الماضية لعدد من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، تنفيذًا للخطة التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي لحفظها بطريقة آمنة وتوزيعها على الفروع حتى تصل لمستحقيها في كل المناطق.

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