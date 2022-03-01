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ربيعة بوراس تدعو إلى إصلاح العملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية «دون عسكرة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 09:39 مساء
ربيعة بوراس تدعو إلى إصلاح العملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية «دون عسكرة»
عضو مجلس النواب، ربيعة بوراس، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت عضوة مجلس النواب ربيعة بوراس «كل الأطراف دون استثناء» في ليبيا، وخصت بالذكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وزملاءها في البرلمان إلى «الانحياز للشارع والدفع في اتجاه إصلاح العملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية دون عسكرة»، مؤكدة على «الموقف الوطني الراغب في بناء الدولة من منطلق مبدأ سيادة القانون وحق التداول السلمي على السلطة».

يأتي ذلك بعدما صوت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة المقدمة من رئيس الوزراء فتحي باشاغا، في ظل تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بموقفه من تسليم السلطة إلا لحكومة يتم اختيارها عقب الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل.

وقالت بوراس في تصريح نشرته عبر حسابها على «تويتر»، مساء اليوم الثلاثاء، «لا نستطيع أن نتجاهل الضغط الشعبي في المنطقة الغربية حول مخرجات البرلمان وبشأن مصير ما يقارب ثلاثة ملايين ناخب» في إشارة إلى المعارضين لتشكيل حكومة جديدة وتأجيل الانتخابات.

بوراس تدعو للتفاوض حول عقد اتحادي ينظم العملية الديمقراطية في ليبيا
واعتبرت أن «الالتفاف على إرادة النواب لتمرير صفقة غير مكتملة ولا تشمل جميع الأطراف، تعد بداية من بدايات مسلسل الإقصاء والمغالبة والارغام»، مشيرة إلى أن «الانتقال إلى مرحلة جديدة يواجه تحديات كبيرة وتضارب مصالح محليًّا ودوليًّا سلبيًّا لا يمكن من خلاله بأي شكل من الأشكال الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا».

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وأكدت بوراس أن «الخيار الأفضل هو العودة إلى طاولة المفاوضات التي تسمح لنا أن نعمل معًا دون استقطاب من أجل تنظيم عقد اتحادي يسمح بتنظيم عملية ديمقراطية متكاملة في أقرب فرصة ممكنة».

حكومة الوحدة والمشري يتهمان مجلس النواب بـ«التزوير» ومخالفة الاتفاق السياسي
وصوت مجلس النواب بمنح الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، حيث حازت الحكومة على 92 صوتًا من مجموع 101 نائب حضروا جلسة منح الثقة، حسب ما أعلنه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء. وضمت قائمة الحكومة ثلاثة نواب لرئيس الوزراء و30 وزيرًا إضافة إلى ستة وزراء دولة.

لكن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اتهمت رئاسة مجلس النواب بـ«انتهاج التزوير»، في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدة أنها «ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل»، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيدية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف.

كما اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مجلس النواب بمخالفة الاتفاق السياسي من خلال منح الثقة لحكومة جديدة اليوم، مضيفًا أن «الأعلى للدولة» أكد رفضه الخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردًا.

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