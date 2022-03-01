هيئة ليبية تستعين بالتجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي، إن الهيئة الليبية ترغب في البناء على أسس التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات بسبب باعها الطويل في هذا المجال، وفق ما ذكر بيان صادر عن مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها الحجازي مع رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي خلال زيارته إلى الرباط في الفترة ما بين 25 و28 فبراير على رأس وفد من المجلس.

وثمن الحجازي «حرص المملكة المغربية على مصلحة ليبيا ووضعها فوق كل اعتبار»، موضحًا أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا بصدد إرساء شراكة قوية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.

من جهته، شدد رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، خلال اللقاء، على تشبث المغرب بأمن واستقرار ووحدة ليبيا، مشيرًا إلى مواكبة المملكة جهود المصالحة الليبية واستعدادها الدائم لتقاسم تجاربها وخبراتها.

توقيع اتفاقية تعاون لتطوير العمل في مجال الحقوق والحريات بين ليبيا والغرب

وعبر العلمي عن تقديره لنظرائه البرلمانيين بليبيا، مبديًا استعداد مجلس النواب المغربي للتنسيق والتعاون البرلماني وتقاسم خبرته، كما أبرز المحطات التي عرفتها التجربة الحقوقية ببلاده منها المصالحة وجبر الضرر في إطار من التوافق، ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بناء على القيم الكونية المرتبطة بحقوق الإنسان، وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها.

واختتم رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان زيارته إلى الرباط، أمس الإثنين، بعدما وقع مع رئيسة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان (حكومي) آمنة بوعياش، الخميس الماضي، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير العمل المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.