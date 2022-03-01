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المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 08:10 مساء
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مجلس النواب بمخالفة الاتفاق السياسي من خلال منح الثقة لحكومة جديدة اليوم، مضيفًا أن «الأعلى للدولة» أكد رفضه الخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردًا.

وتابع المشري، في بيان للمجلس الأعلى للدولة اليوم، أن المجلس سيعقد جلسة بعد غد الخميس، «لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات».

فيما شدد على أن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية «جريمة إنكار للعدالة»، وفق البيان.

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وفي وقت سابق من اليوم، منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بـ92 صوتًا، في الجلسة التي عقدت في طبرق.

فيما اتهمت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رئاسة مجلس النواب بـ«انتهاج التزوير»، في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدة أنها مستمرة في عملها.

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