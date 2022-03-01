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باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 07:47 مساء
باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)
رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا متحدثا في تسجيل مصور بعد الحصول على الثقة من مجلس النواب. الثلاثاء 1 مارس 2022 (لقطة من الشاشة)
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قال رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، إن حكومته سوف تتسلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن.

وتابع باشاغا في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك»: «باشرنا بإجراء التدابير القانونية والإدارية، واتصلنا بجميع الجهات الأمنية والعسكرية، ولدينا ترتيبات معهم، وستكون عملية التسليم بشكل سلس وآمنة دون أي مشكلة».

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وأردف: «ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بحسب خارطة الطريق التي أقرها البرلمان، وسيقرها مجلس الدولة في الأيام المقبلة».

وشدد على أن حكومته سوف تعمل بمبدأ المشاركة والتعاون مع مجلسي النواب والدولة وكذلك المجلس الرئاسي، متابعًا: «نتطلع لإقامة علاقات طيبة مع الدول الصديقة والشقيقة وفق الاحترام المتبادل».

وقدم باشاغا الشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على «ما قامت به»، معبرًا عن تطلعه للتعاون لاستكمال باقي الاستحقاقات الليبية الدستورية والانتخابات والمصالحة وتوحيد المؤسسات.

وفي وقت سابق من اليوم، منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بـ92 صوتًا، في الجلسة التي عُقدت في طبرق. لكن حكومة الوحدة الوطنية، اتهمت رئاسة مجلس النواب بـ«انتهاج التزوير»، في منح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكدة أنها مستمرة في عملها.

يذكر أن حكومة باشاغا الجديدة هي الحكومة السادسة منذ العام 2011، لا يدخل ضمنها المكتب التنفيذي، بعد حكومات كل من: «عبدالرحيم الكيب، علي زيدان، عبدالله الثني، فائز السراج، عبدالحميد الدبيبة».

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