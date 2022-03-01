إبراهيم كرنفودة: لم أحضر جلسة «النواب» وجرت مناداتي بأني منحت الثقة للحكومة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

نفى عضو مجلس النواب، إبراهيم كرنفودة، حضوره جلسة المجلس التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، في مدينة طبرق التي خصِّصت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، نافيًا المشاركة في علمية التصويت.

وقال النائب إبراهيم كرنفودة لـ«بوابة الوسط»: «أنا متواجد في مدينة طرابلس ولم أحضر جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء في مدينة طبرق وجرت مناداتي بأني منحت الثقة للحكومة وأرفض هذا التزوير والتدليس على عقل الشعب الليبي».

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وصوت مجلس النواب بمنح الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، حيث حازت الحكومة على 92 صوتًا من مجموع 101 نائب حضروا جلسة منح الثقة، حسب ما أعلنه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء اليوم الثلاثاء.

وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرًا إضافة إلى 6 وزراء دولة.