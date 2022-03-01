«النواب» يدين تهديد عدد كبير من الأعضاء وعائلاتهم ويطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل

القاهرة - بوابة الوسط

دان مجلس النواب في بيان، اليوم الثلاثاء، «بشدة ما تعرض له عدد كبير من أعضاء المجلس خلال الأمس واليوم من تهديد بالقتل لهم ولعائلاتهم»، مطالبًا «النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة».

وأضاف المجلس في بيانه رقم (1) لسنة 2022 إن عددًا كبيرًا من أعضائه جرى أيضًا تهديدهم «بالمنع من العودة لبيوتهم»، مشيرًا إلى أن «الأمر وصل إلى الاعتداء على المنازل».

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ووصف المجلس هذه التصرفات بـ«الإجرامية والإرهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين عن القانون»، مؤكدًا «تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي». كما أكد «على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية».

وحمَّل مجلس النواب في بيانه «السلطة التنفيذية كامل المسؤولية على أمن وسلامة أعضاء» المجلس.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس بعد قليل جلسته لاستعراض الحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا لنيل الثقة، بعدما تأجلت أمس الإثنين بسبب خلافات حول حقائب وزارية.