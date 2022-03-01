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صحفيون ومنظمات إعلامية يرفضون إعادة وزارة الإعلام في حكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 02:42 مساء
صحفيون ومنظمات إعلامية يرفضون إعادة وزارة الإعلام في حكومة باشاغا
رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)
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انتقد صحفيون ومنظمات وعاملون في قطاع الصحافة والإعلام وصحفيون توجه رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، لإعادة وزارة الإعلام و«اعتبارها حقيبة وزارية خاضعة لمبدأ المحاصصة السياسية»، بما ينبئ بنية الحكومة أو أطراف سياسية «فرض رؤيتها الأحادية في إدارة الإعلام بليبيا».

وأكدوا، في بيان، رفض إعادة السيطرة على قطاع الإعلام من خلال وزارة «ترسخ للتضييق والسيطرة» على وسائل الإعلام العامة والخاصة في «مخالفة صريحة» لمعايير تنظيم الإعلام في المجتمعات الديمقراطية والمعايير الدولية لحرية الصحافة كما نصت عليها المواثيق الدولية التي وقعت عليها ليبيا.

واعتبر البيان أن إنشاء وزارة إعلام من قبل أي سلطة تنفيذية أو تشريعية هو «خطوة للوراء وتكريس لقمع حرية الصحافة»، ما سينعكس «سلبا» على مؤشر حرية الصحافة في ليبيا «المتدهور أصلا» منذ العام 2014.

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كما نبه السلطات التنفيذية والتشريعية إلى أن هذا التوجه يناقض المكاسب التي تحصل عليها الصحفيون والإعلاميون في ليبيا من خلال حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «التي استجابت لمطلب الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإعلام بإنشاء مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، تلتزم الحكومة من خلاله وعبر مجلس إدارته من إشراك مكونات المجتمع المدني المعنية بحماية حرية التعبير والخبرات الصحفية الأكاديمية المعروفة التي طالها التهميش لسنوات».

ولفت البيان إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المنظمة للإعلام في ليبيا، وأن يكون أساسا للبناء عليه من خلال توسيع المشاركة بإدارة الصحافة والإعلام في ليبيا بعيدا عن «خلق وزارات أو هيئات تسيطر عليها الحكومة بالكامل، ولا تسمح بتوسيع مجال إدارتها لتحقيق مفهوم الإعلام العمومي والحر والمستقل».

الموقعون:
1. المنظمة الليبية للإعلام المستقل
2. المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية
3. شبكة أصوات للإعلام
4. منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون وحقوق الإنسان
5. منظمة شباب من أجل تاورغاء
6. وكالة الغيمة الليبية للأخبار
7. منظمة جديد للإعلام الرياضي
8. حمزة تركية، مصور
9. بسام مالك، صحفي
10. حمزة الأحمر، مصور
11. حمزة فوزي، إعلامي
12. فرید الطرابلسي، مصور
13. جندب الداهش، مصور
14.هشام الناجح، إعلامي
15. وداد عون، صحفية
16. معتز الأشهب، مصور
17. مروه عبد السلام، صحفية
18.ثريا الغرياني
19.نبيل السوكني
20. محمود الشريف
21. فاطمة عبدو
22. عبد الوهاب الفيتوري
23. أسرار الحاج
24. رنا بن خیال

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