بدء منح وثيقة «عدم امتلاك سكن» في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

باشر المجلس البلدي أجدابيا البدء في منح وثيقة «عدم امتلاك سكن» للمواطنين بالبلدية، ضمن أحد المستندات المطلوبة للحصول على قرض سكني.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالبلدية يونس امويمة، في حديثه إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء، إن ديوان المجلس خصص مكتبا لاستقبال المواطنين الراغبين في استخراج تلك الوثيقة.

وأوضح امويمة، أن الإفادة أعطيت لعدد من المواطنين بناءً على طلبهم لاستعمالها فيما يخوله القانون، مشيرًا إلى أن عملية منح الإفادة المطلوبة مستمرة خلال الفترة الصباحية بالمجان.

منظومة التسجيل بالقروض السكنية

والأحد الماضي، أعلنت اللجنة المكلفة تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن القروض السكنية، إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية، التي تشمل كافة الإجراءات المطلوبة من المتقدمين للحصول على القروض، مؤكدة أنها ستكون متاحة خلال كافة مراحل تنفيذ المبادرة.

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وأوضح وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، أنه ستعتمد آلية عمل صندوق الزكاة وصندوق التضامن الاجتماعي في عملية البحث، والتحقق من المتقدمين للحصول على القروض السكنية، مشيرًا إلى أنه سيجري ربط المنصة بقاعدة بيانات المتقدمين بالمنظومات الخاصة بمصرف «الادخار»، وصندوق الزكاة، ومصلحة الأملاك العامة؛ للتأكد من أحقية المتقدمين في القروض.

وأكد التومي أن الأولوية للمتقدمين في الحصول على القروض ستكون للأسر والشباب الأكثر احتياجًا، الذين سيتعين عليهم تقديم إفادة بعدم امتلاك مسكن من الجهات المختصة، وكذلك البيانات الخاصة بدخله الشهري.