مراكز العزل تستقبل 20 مصابا بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 8 حالات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة، دخول 20 مصابا بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما خرج 27 شخصا بعد تعافيهم.

وتُوفي ثمانية مصابين في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وأكدت الوزارة وجود 154 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 76 في العناية الفائقة، و78 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 495 ألفا و115 إصابة بالفيروس، منها 466 ألفا و128 شفاء، و22 ألفا و718 نشطة، و6269 وفاة بالمرض، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.