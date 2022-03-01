انطلاق مؤتمر ليبي تونسي جزائري للتعاون في التجارة والاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت تونس العاصمة انطلاق فعاليات المؤتمر الليبي التونسي الجزائري؛ لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدان الثلاثة.

وحضر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، نوري قطاطي، افتتاح المؤتمر أمس الإثنين، الذي يركز أيضا على دعم الاقتصاد الحر والرقمي في المنطقة، وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة.

وعقدت ندوة في اليوم الأول للمؤتمر حول دور المصارف في دعم برامج ومشاريع الاقتصاد الرقمي والحر والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شارك في الفعاليات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير عام المنطقة الحرة مصراتة، ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة، ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ووكيل عام مجلس التخطيط الوطني، ومدير عام المصرف الليبي التونسي، ونائب مدير عام مصرف الساحل والصحراء، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم الخميس المقبل.