انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، مقابل تعاملات أمس الإثنين.

وسجل الدولار انخفاضًا بقرش واحد ليسجل 4.60 دينار، مقابل 4.61 دينار سجلها، الإثنين، فيما ارتفع اليورو الأوروبي إلى 5.16 دينار مقابل 5.15 دينار أمس، وفق بيانات المصرف المركزي اليوم. على الجانب الآخر، ارتفع الجنيه الإسترليني بقرشين ليسجل 6.18 دينار، مقابل 6.16 دينار سجلها الإثنين.

وبالنسبة للعملات العربية، انخفض سعر الريال السعودي إلى 1.22 دينار مقابل 1.23 دينار أمس بفارق قرش واحد، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، بينما انخفض الدينار التونسي ليسجل 1.58 دينار مقابل 1.59 دينار سجلها الإثنين.

وانخفض سعر الليرة التركية إلى 0.33 دينار مقابل 0.32 دينار، فيما استقر اليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار.