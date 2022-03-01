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أحوال الطقس اليوم: أجواء شتوية ممطرة على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 09:51 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء شتوية ممطرة على الشمال الغربي
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء شتوية ممطرة مع رياح نشطة على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن مركز الأرصاد، الثلاثاء، أن تلك الأجواء ستشمل غدا بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة اليوم على بعض المناطق، ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتراكم المياه في الأماكن المنخفضة، مع احتمال تكوّن الضباب على المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 13 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز عشر درجات مئوية على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة غدا، خصوصا على المنطقة من بنغازي حتى الجبل الأخضر، مع احتمال تكون الضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الجبل، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية، نشطة السرعة، على معظم المناطق تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 16 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية، على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على غدامس والحمادة والجفرة، ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة الخميس على المنطقة من غدامس حتى غات، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة على غدامس والحمادة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق، تتحول غدا إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بداية من الغد.

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