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مكتب باشاغا: رئيس الوزراء المكلف بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 10:00 مساء
مكتب باشاغا: رئيس الوزراء المكلف بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية
رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، مساء اليوم، أن رئيس الوزراء المكلف بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية، لتعرض على مجلس النواب غدًا لنيل الثقة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، تأجيل جلسة اليوم التي كانت مخصصة لعرض ومنح الثقة للحكومة الجديدو، وذلك «لعدم اكتمال المشاورات حول التشكيلة الوزارية».

وكشفت مصادر لـ«بوابة الوسط» وجود خلافات داخل أروقة مجلس النواب حول تقلد منصب وزارتي الدفاع والداخلية، ومنصب النائب الأول لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وذلك قبيل الجلسة المخصصة لاعتماد التشكيلة الحكومية.

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