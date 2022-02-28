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بليحق يعلن تأجيل جلسة «النواب» لعدم اكتمال المشاورات حول التشكيلة الوزارية للحكومة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 09:54 مساء
بليحق يعلن تأجيل جلسة «النواب» لعدم اكتمال المشاورات حول التشكيلة الوزارية للحكومة
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: مجلس النواب)
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أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء اليوم الإثنين، تأجيل جلسة اليوم التي كانت مخصصة لعرض ومنح الثقة للحكومة المقدمة من رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، وذلك «لعدم اكتمال المشاورات حول التشكيلة الوزارية للحكومة».

وقدم رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، قائمة تضم 30 وزيرًا بينهم امرأة واحدة، إضافة إلى نائبين بحكومة محاصصة، إلى مجلس النواب تمهيدًا لطرحها للتصويت من أجل نيل الثقة.
لكن بليحق أعلن في وقت سابق تأجيل الجلسة إلى الخامسة من مساء اليوم؛ لاستكمال النصاب القانوني تمهيدًا لبدء عملية التصويت.

وكشفت مصادر لـ«بوابة الوسط» وجود خلافات داخل أروقة مجلس النواب حول مَن سيتقلد وزارتي الدفاع والداخلية، ومنصب النائب الأول لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وذلك قبيل الجلسة المخصصة لاعتماد التشكيلة الحكومية.

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وأوضحت المصادر أن هناك اسمين مرشحين لمنصب وزير الدفاع هما: احميد حومه وعبد المجيد سيف النصر، وأن المرشحين لمنصب وزير الداخلية هما: عماد الطرابلسي الزنتاني، وعصام أبوزريبية.

ومن بين الأسماء المرشحة: علي القطراني نائبًا أول لرئيس الحكومة، وسالم الزادمة نائبًا ثانيًا، كما رُشح كل من حافظ قدور وأحمد معيتيق لوزارة الخارجية، ورشح عثمان عبدالجليل لوزارة الصحة، وعوض البدري للكهرباء، ووسام الضاوي لوزارة الحكم المحلي، وسلم الدرسي للاتصالات، ونصر شرح البال محمد لوزارة المرافق، ومحمد دومة الزوي لوزارة المياه.

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