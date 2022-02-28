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الأرصاد: أجواء باردة وممطرة على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 08:28 مساء
الأرصاد: أجواء باردة وممطرة على الشمال الغربي
صورة لتأثير المنخفض الجوي الذي يضرب مناطق غرب ليبيا، 28 فبراير 2022. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواءً شتوية باردة وممطرة بداية من مساء اليوم الإثنين على الشمال الغربي خاصة مدن الساحل، ثم الشمال الشرقي بداية من مساء غد الثلاثاء.

وقال المركز إن هذه الأجواء تأتي تأثرًا بمنخفض جوي يضرب غرب ليبيا ثم ينتقل إلى المنطقة الشرقية، موضحا أن هذا الطقس سيستمر حتى غد الثلاثاء، إذ تتتكاثر السحب على المنطقة الغربية ويصحب ذلك أمطار وانحفاض في درجات الحرارة.

وفي المناطق الشرقية، فإن السماء قد تكون صافية نهار غدٍ قبل أن يتحول الطقس إلى أجواء باردة ونتيجة انتقال المنخفض الدوي، فيما يشهد الجنوب طقسًا يميل إلى الدفء خاصة في النهار، لتتراوح الحرارة بين 22 و27 درجة مئوية.

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