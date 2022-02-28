باشاغا يقدم إلى البرلمان حكومة محاصصة من 30 وزيرا بينهم امرأة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، قائمة تضم 30 وزيرًا بينهم امرأة واحدة، إضافة إلى نائبين بحكومة محاصصة، إلى مجلس النواب تمهيدًا لطرحها للتصويت من أجل نيل الثقة، فيما أجل المجلس جلسته إلى مساء اليوم الإثنين، لاستكمال النصاب القانوني لبدء عملية التصويت.

وضمت القائمة، التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية، كلًّا من رئيس مجلس الوزراء: فتحي علي باشاغا، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن الشرق: علي فرج إبراهيم القطراني، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن الجنوب: وهو المنصب الذي لازال شاغرًا فيما رجحت مصادر التوافق على إسناده إلى سالم معتوق الزادمة.

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وضمت قائمة الوزراء الـ30 كلًّا من:

1- وزير الخارجية والتعاون الدولي: حافظ عبدالحميد قدور

2- وزير الدفاع: احميد حمد علي حومة

3- وزير العدل: خالد مسعود عبدربه

4- الداخلية: عصام محمد بوزريبة

5- التخطيط والمالية: أسامة سعد حماد صالح

6- الصحة: عثمان عبدالجليل محمد

7- التربية والتعليم: محمد محبوب عبدالهادي

8- الحكم المحلي: سامي علي الضاوي

9- الشؤون الاجتماعية: المبروك محمد غيث الطاهر

10- المواصلات والنقل: عبدالحكيم محمد الغزيوي

11- الموارد المائية: محمد عبدالكريم دومة

12- الثروة البحرية: علي ميلاد بن يونس

13- الثقافة والفنون: صالحة التومي بشير الزروق

14- التعليم العالي والبحث العلمي: عاشور عمر عيسى عمر

15- التعليم التقني: فرج خليل سالم

16- العمل والتأهيل: عبدالله الشارف ارحومة

17- الطيران المدني: هشام عبدالله أبوشكيوات

18- الكهرباء والطاقات المتجددة: عوض إغنيوة البدري

19- الاتصالات والمعلوماتية: سالم عبدالله محمد الناجي

20- الزراعة والثروة الحيوانية: يونس سالم حسن حسن العرفي

21- الصناعة والمعادن: امحمد عبدالقادر السعيدي

22- الاقتصاد والتجارة: جمال سالم شعبان

23- الأشغال العامة: نصر شرح البال محمد

24- الاستثمار: السعيد محمد المدني الحضيري

25- السياحة والآثار: علي قلمة محمد

26- الخدمة المدنية: محمود أبوبكر بونعامة

27- الرياضة: عبدالسلام عبدالله غويلة

28- الإعلام: حاتم علي مفتاح حسن العريبي

29- الشباب: المهدي شعيب محمد عطيت الله

30- البيئة: محمد عبدالحفيظ زايد