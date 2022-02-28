مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مصادر لـ«بوابة الوسط» وجود خلافات داخل أروقة مجلس النواب حول مَن سيتقلد وزارتي الدفاع والداخلية، ومنصب النائب الأول لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وذلك قبيل جلسة المجلس المقرر عقدها مساء اليوم الإثنين في طبرق لاعتماد التشكيلة الحكومية.

وأوضحت المصادر أن هناك اسمين مرشحين لمنصب وزير الدفاع هما: احميد حومه وعبد المجيد سيف النصر، وأن المرشحين لمنصب وزير الداخلية هما: عماد الطرابلسي الزنتاني، وعصام أبوزريبية.

ومن بين الأسماء المرشحة: علي القطراني نائبًا أول لرئيس الحكومة، وسالم الزادمة نائبًا ثانيًا، كما رُشح كل من حافظ قدور وأحمد معيتيق لوزارة الخارجية، ورشح عثمان عبدالجليل لوزارة الصحة، وعوض البدري للكهرباء، ووسام الضاوي لوزارة الحكم المحلي، وسلم الدرسي للاتصالات، ونصر شرح البال محمد لوزارة المرافق، ومحمد دومة الزوي لوزارة المياه.

كما ضمت الأسماء المرشحة أيضًا، عاشور المسماري للتعليم العالي، وتوفيق الدرسي لوزارة الزراعة، وخالد المدير للعدل، ومحمد السعيطي لوزارة الشباب، وعبدالحكيم الغزيوي للمواصلات، ومحمد الشارف لوزارة العمل، وأسامه حماد لوزارة المالية.

أما وزارة الإعلام فأبرز مرشح لها هو: حاتم العريبي، في حين ترشح لوزارة الخدمة المدنية محمود أبونعامة، وعبد السلام اعويلة لوزارة الرياضة، وطارق النجار لوزارة الاقتصاد.