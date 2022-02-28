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اتحاد الغرف الأوروبية في بيروت: إغراق لبنان بكميات ضخمة من الدولارات المجمدة مصدرها ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 07:06 مساء
اتحاد الغرف الأوروبية في بيروت: إغراق لبنان بكميات ضخمة من الدولارات المجمدة مصدرها ليبيا
دولارات ليبية مجمدة للبيع، معلن عنها على موقع «فيسبوك». (الإنترنت)
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كشفت السلطات اللبنانية إغراق السوق بكميات ضخمة من الدولارات االمجمدة التي تبيِّن أرقامها التسلسلية أن مصدرها ليبيا.

وقال الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت نبيل بو غنطوس، في بيان له، إن «تواريخ إصدار الدولارات يعود إلى الأعوام 2003 و2006 و2009 وصولًا إلى العام 2013»، حسبما نقلت الوكالة اللبنانية للإعلام، السبت.

ودعا بو غنطوس اللبنانيين، أفرادًا ومؤسسات، إلى التنبه «لأن هذه الأموال تمر دون أي مشكلة بواسطة وسائل التدقيق التقليدية، سواء أكان بالنظر أم باللمس أم حتى بالفحص الإلكتروني، لكن إيداعها أو تبادلها في المصارف أو إدخالها في مجال التعامل المصرفي الدولي يعرضها إلى الكشف فورًا، ويعرض المتعاملين بها إلى المساءلة القضائية والقانونية، محليًّا ودوليًّا».

كما طالب بعدم استخدام أو التعامل مع فئة الـ100 دولار المسماة «البيضاء»؛ لأن القسم الأكبر من الدولارات المجمدة هي من هذه الفئة، إضافة إلى كميات ضخمة من فئة الخمسين دولارًا.

ويملك مروجو هذه التجارة الملايين من الدولارات التي خرجت من بنوك ليبيا إبان سقوط نظام القذافي، ووصلت إلى دول آسيوية تعاني ضعف الرقابة النقدية.

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وفي العراق، دعا البنك المركزي العراقي المواطنين مطلع يناير الماضي إلى عدم التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي التي تدعي بيع ما يسمى «الدولار الليبي المجمد».

وفي بيان رسمي نوه البنك إلى أن أي جهة أو شركة تدعي بيعها هذه العملة وإيهام الجمهور بوجود دولار أميركي يعود إلى البنك المركزي الليبي هي «جهة غير مرخصة».

وسبق أن كشف السفير الليبي لدى العراق، الصيد علي الصيد، في أغسطس 2021 أن ما يعرف بـ«الدولار الليبي»، هو عملة مزورة «إلا أن محتالين يدعون أنه من الأموال المجمدة التي تعود لنظام القذافي».

وكانت شرطة أربيل العراقية اعتقلت في فترات سابقة أربع عصابات تحاول التحايل على المواطنين من خلال بيع «الدولار الليبي».

وأوضح الصيد أن «أموال ليبيا من النقد الأجنبي سواء الدولار أو غيره في حصن منيع وبعيدة عن العبث، وأن المصرف المركزي الليبي حافظ منذ إعلان الاستقلال حتى اليوم على أموال الدولة من مختلف السلال النقدية من النهب أو السرقة أو وضع اليد».

دولارات ليبية مجمدة للبيع، معلن عنها على موقع «فيسبوك». (الإنترنت)
دولارات ليبية مجمدة للبيع، معلن عنها على موقع «فيسبوك». (الإنترنت)
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