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شكاوى من صعوبة الحصول على وثيقة «عدم امتلاك سكن» في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الإثنين 28 فبراير 2022, 06:22 مساء
شكاوى من صعوبة الحصول على وثيقة «عدم امتلاك سكن» في بني وليد
مواطنون يتسلقون نوافذ ديوان بلدية بني وليد للحصول على شهادة عدم امتلاك مسكن، الإثنين، 28 فبراير 2022. (الإنترنت)
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اشتكى عدد من المواطنين في مدينة بني وليد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، من صعوبة الحصول على وثيقة «عدم امتلاك سكن» أحد المستندات المطلوبة للحصول على قرض سكني من مقر ديوان المجلس البلدي جراء الازدحام والأعداد الهائلة المتقدمة لطلب الوثيقة في المدينة.

وطالب بعض المواطنين عميد البلدية بتوفير عدد من الموظفين لاستخراج الوثيقة لتخفيف الازدحام، معربين عن أملهم في الحصول على قروض سكنية بعد أن انقطعت سبلهم في إيجاد أي سكن في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد.

إطلاق منصة إلكترونية للحصول على القروض والأولوية للأكثر احتياجًا
وأعلنت، أمس الأحد، اللجنة المكلفة تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن القروض السكنية، إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية، التي تشمل كافة الإجراءات المطلوبة من المتقدمين للحصول على القروض، مؤكدة أنها ستكون متاحة خلال كافة مراحل تنفيذ المبادرة.

- للوصول إلى رابط منظومة التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة اضغط هنا
- إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
- الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض

وأوضح وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، مساء أمس، أنه سيتم اعتماد آلية عمل صندوق الزكاة وصندوق التضامن الاجتماعي في عملية البحث، والتحقق من المتقدمين للحصول على القروض السكنية، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط المنصة بقاعدة بيانات المتقدمين بالمنظومات الخاصة بمصرف «الادخار»، وصندوق الزكاة، ومصلحة الأملاك العامة؛ للتأكد من أحقية المتقدمين في القروض.

وأكد التومي أن الأولوية للمتقدمين في الحصول على القروض ستكون للأسر والشباب الأكثر احتياجًا، الذين سيتعين عليهم تقديم إفادة بعدم امتلاك مسكن من الجهات المختصة، وكذلك البيانات الخاصة بدخله الشهري.

مواطنون يتزاحمون عند ديوان بلدية بني وليد للحصول على شهادة عدم امتلاك مسكن، الإثنين، 28 فبراير 2022. (الإنترنت)
مواطنون يتزاحمون عند ديوان بلدية بني وليد للحصول على شهادة عدم امتلاك مسكن، الإثنين، 28 فبراير 2022. (الإنترنت)
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