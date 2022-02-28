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حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 02:59 مساء
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت النيابة العامة حبس قيادات في وزارة الإسكان والتعمير إبان ولاية حكومة الوفاق، بتهم ارتكاب جرائم استيلاء على المال العام؛ وغسل الأموال؛ وإساءة استعمال الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية؛ واستعمال وثائق رسمية مزورة لغرض تغطية الدورة المستندية لإدارة حساب مصرفي.

والمتهمون هم وكيل الوزارة السابق، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية؛ والمراقب المالي؛ ومدير إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، الإثنين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الموظفين سهلوا من مهمة وافد فلسطيني الجنسية، في الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بمليون و800 ألف دينار، وتحصلوا في المقابل على جزء من المبلغ عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.

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