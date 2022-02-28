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السفارة الليبية: الشرطة الأوكرانية تؤخر وتمنع خروج الليبيين بمعبر المشاة الحدودي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 01:17 مساء
السفارة الليبية: الشرطة الأوكرانية تؤخر وتمنع خروج الليبيين بمعبر المشاة الحدودي
آثار الدمار الذي خلفه قصف روسي في كييف، 26 فبراير 2022. (أ ف ب)
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قالت السفارة الليبية لدى سلوفاكيا إن قوات الشرطة الأوكرانية تتعمد تأخير ومنع الليبيين من الخروج بممر المشاة بالمعبرين الرئيسيين بين أوكرانيا وسلوفاكيا، مشيرة إلى منح الأفضلية لمواطنيهم الأوكرانيين ولغيرهم من الجنسيات الأوربية الأخرى، وذلك حسب شهود عيان من الجالية الليبية.

ودعت لجنة تأمين عودة الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا التابعة للسفارة، المواطنين الليبيين الذين اتخذوا قرار السفر عبر وسائل النقل البري «توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، ومتابعة نصائح السلطات الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بالسفر عبر الطرق البرية بين المدن».

وذكر البيان أن «المعبر من الجهة الأوكرانية (أوجهو رود) استغرق ثماني ساعات للوصول إلى الحدود السلوفاكية (فيشنه نميتسكه) في خـط سير المركبات الآلية، إلا أن هناك عراقيل في هذا المعبر للمترجلين»، مشيرا إلى «معلومات بأن فترة الانتظار قد تغيرت إلى أقل من ساعتين في حال استخدام وسائل النقل الجماعي».

وأشار بيان السفارة إلى أن معدل مدة الانتظار في معبر المدخل الحدودي الشمالي من الجهة الأوكرانية (مالي بيريزني) للوصول إلى الحدود السلوفاكية (أووبلا) في خط سير المركبات الآلية نحو ست ساعات، غير أن مدة الانتظار في طابور المشاة تقدر بساعة ونصف.

ودعت السفارة المواطنين الليبيين إلى «إيجاد مكان آمن والبقاء في الداخل، بعيدًا عن النوافذ والأبواب إذ كانوا بالقرب من نشاط عسكري، والتيقظ بشكل مستمر للتطورات التي تسمح لك بالمغادرة بكل طمأنينة».

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ويتواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تقاوم بشراسة، الإثنين، غداة تلويح فلاديمير بوتين بالتهديد النووي الذي واجهه الأوروبيون بالتعهد إرسال أسلحة إلى كييف.

ويوم الجمعة، كشفت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا إجراءات لإجلاء المواطنين المقيمين هناك من البلاد. وخصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية ترحيل، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.

ويوم الأحد، وجه السفير الليبي في أوكرانيا، عادل عيسى، نداء إلى الجالية الليبية في العاصمة كييف، بالتوجه المباشر إلى مقر السفارة، منبهًا إلى احتمال قطع كافة الاتصالات والإنترنت.

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