الأرصاد: البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يكون البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب على سواحل البلاد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
•الرؤية جيدة.
•البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل زوارة.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
•تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة من هذه الليلة .
•رياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى بحرية سرعتها بين 10 و20 عقدة.
•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 مترا.
الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤية جيدة.
•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة صباح الغد.
•رياح شمالية غربية بوجه عام بينما تكون شمالية شرقية غدا على ساحل الخليج وبنغازي، ومتغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها بين 5 و15 عقدة.
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