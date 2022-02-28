مراكز العزل تستقبل 15 مصابا بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 11 حالة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة، دخول 15 مصابا بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما خرج 26 شخصا بعد تعافيهم.

وتُوفي 11 مصابا في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وأكدت الوزارة وجود 173 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 84 في العناية الفائقة، و89 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 494 ألفا و446 إصابة بالفيروس، منها 463 ألفا و762 شفاء، و24 ألفا و423 نشطة، و6261 وفاة بالمرض، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.