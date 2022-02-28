ارتفاع طفيف للدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، مقابل تعاملات أمس الأحد.

وسجل الدولار ارتفاعًا بقرش واحد ليسجل 4.61 دينار، مقابل 4.60 دينار سجلها الأحد، فيما انخفض اليورو الأوروبي إلى 5.15 دينار مقابل 5.18 دينار أمس، وفق بيانات المصرف المركزي اليوم. على الجانب الآخر، انخفض الجنيه الإسترليني بقرش واحد ليسجل 6.16 دينار، مقابل 6.17 دينار سجلها الأحد.

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.23 دينار مقابل 1.22 دينار بفارق قرش واحد، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، بينما ارتفع الدينار التونسي ليسجل 1.59 دينار مقابل 1.58 دينار سجلها الأحد.

وانخفض سعر الليرة التركية إلى 0.32 دينار مقابل 0.33 دينار، فيما صعد اليوان الصيني إلى مستوى 0.73 دينار مقابل 0.72 دينار.