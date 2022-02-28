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مجلس النواب يناقش تشكيلة باشاغا الحكومية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 01:35 صباحا
مجلس النواب يناقش تشكيلة باشاغا الحكومية اليوم
رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لدى وصوله إلى مدينة طبرق (الإنترنت)
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وصل رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، مساء الأحد، إلى مدينة طبرق، استعدادا لحضور جلسة مجلس النواب المقررة الإثنين، لمناقشة التشكيلة الحكومية التي قدمها.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع «فيسبوك»، لحظة وصول باشاغا وهو يصافح عدد كبير من المستقبلين في طبرق.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة مناقشة التشكيل الحكومي في مقر المجلس بمدينة طبرق غدًا الإثنين، حسب الدعوة المنشورة على موقع المجلس الإلكتروني يوم الخميس الماضي.

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-  المكتب الإعلامي لباشاغا: إحالة التشكيل الحكومي إلى مجلس النواب

وأحال باشاغا التشكيلة الحكومية لمجلس النواب، بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف.

ولا يزال جدل مستمر منذ تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، بسبب تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وفي 24 فبراير، أعلن المجلس الأعلى للدولة، رفض التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية، الصادرين عن مجلس النواب، بسبب ما اعتبره «مخالفًا للاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق مع المجلس». وبعدها خرج خالد المشري ليقول إن المجلس الأعلى للدولة «اسجاب لضغوط الشارع ومطالباته الصحيحة بضرورة تجديد الشرعية وإنهاء الأجسام القائمة».

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