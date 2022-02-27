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آثار صبراتة تثير إعجاب وليامز (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 11:33 مساء
آثار صبراتة تثير إعجاب وليامز (صور)
جانب من جولة ستيفاني وليامز في المواقع الأثرية بمدينة صبراتة (حساب وليامز على تويتر)
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أبدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إعجابها بالمواقع الأثرية في مدينة صبراتة، والتي لا تزال تحتفظ برونقها رغم سنوات الحرب.

جاء ذلك خلال زيارة لها إلى مدينة صبراتة، حيث قامت بجولة إلى المواقع الأثرية.

وغردت «وليامز» عبر حسابها على موقع «تويتر»: «سررتُ كثيرًا بزيارتي اليوم إلى جوهرة الساحل الغربي، مدينة صبراتة العريقة، وتشرفت بالقيام بجولة نظمتها البلدية إلى المواقع الأثرية الرائعة». وتابعت: «أود أن أشكر السلطات البلدية والفنيين والمختصين على جهودهم في الحفاظ على هذا الموروث الإنساني الكبير رغم الصعوبات التي تواجههم».

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وفي 9 فبراير الجاري، افتتحت وزارة الحكم المحلي، المسرح الروماني في صبراتة الذي جرى تجديده بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا أن يجذب الموقع التاريخي نحو 500 ألف زائر سنويًّا، مما يولد نشاطًا اقتصاديًّا بالغ الأهمية وآلاف الوظائف.

جانب من جولة ستيفاني وليامز في المواقع الأثرية بمدينة صبراتة (حساب وليامز على تويتر)
جانب من جولة ستيفاني وليامز في المواقع الأثرية بمدينة صبراتة (حساب وليامز على تويتر)
جانب من جولة ستيفاني وليامز في المواقع الأثرية بمدينة صبراتة (حساب وليامز على تويتر)
جانب من جولة ستيفاني وليامز في المواقع الأثرية بمدينة صبراتة (حساب وليامز على تويتر)
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