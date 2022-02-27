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اجتماع حكومي يناقش إجلاء الجالية الليبية من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 10:49 مساء
اجتماع حكومي يناقش إجلاء الجالية الليبية من أوكرانيا
جانب من اجتماع ضم وكلاء أربع وزارات لحث آلية إجلاء المواطنين العالقين في أوكرانيا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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ناقش اجتماع حكومي ضم وكلاء عدد من الوزارات، آلية ترحيل الجالية الليبية المتواجدة بأوكرانيا؛ وذلك بالتعاون مع اللجنة المكلفة من وزارة الخارجية لترحيل المواطنين العالقين، من خلال التواصل معهم وإعادتهم إلى البلاد.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون القنصلية مراد محمد، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي صالح خليفة ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء الطاهر الباعور.

- السفير الليبي يوجه نداء لليبيين العالقين في العاصمة الأوكرانية
- ترحيل 200 ليبي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا (فيديو)

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وجه السفير الليبي في أوكرانيا، عادل عيسى، نداء إلى الجالية الليبية في العاصمة كييف، بالتوجه المباشر إلى مقر السفارة، منبهًا إلى احتمال قطع كافة الاتصالات والإنترنت.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ترحيل 200 ليبي من المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

جانب من اجتماع ضم وكلاء أربع وزارات لحث آلية إجلاء المواطنين العالقين في أوكرانيا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من اجتماع ضم وكلاء أربع وزارات لحث آلية إجلاء المواطنين العالقين في أوكرانيا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من اجتماع ضم وكلاء أربع وزارات لحث آلية إجلاء المواطنين العالقين في أوكرانيا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من اجتماع ضم وكلاء أربع وزارات لحث آلية إجلاء المواطنين العالقين في أوكرانيا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من اجتماع ضم وكلاء أربع وزارات لحث آلية إجلاء المواطنين العالقين في أوكرانيا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من اجتماع ضم وكلاء أربع وزارات لحث آلية إجلاء المواطنين العالقين في أوكرانيا (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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