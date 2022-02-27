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ردا على بيان الخارجية.. مصر: وسائل الإعلام تعمل بحرية وحريصون على سيادة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 08:48 مساء
ردا على بيان الخارجية.. مصر: وسائل الإعلام تعمل بحرية وحريصون على سيادة ليبيا
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ (الإنترنت)
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رفض الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ التعليق على بيان الخارجية الليبية، حول ما ورد على لسان أحد الإعلاميين المصريين بشأن العلاقة بين البلدين.

لكن حافظ قال، في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا».

كما شدد على أن «الموقف الرسمي لمصر يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن علاقة مصر بليبيا على مدار السنوات الماضية «اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي».

- المنقوش تستدعي القائم بالأعمال المصري في ليبيا على خلفية تصريحات إعلامية

وتابع البيان أنه «من الأحرى بكافة الأطراف تركيز جهودها من أجل إذكاء هذه المبادئ وتعضيدها من خلال القنوات الرسمية والاتصالات التي تجمع مصر بكافة الأطياف السياسة الليبية».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، استدعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، القائم بالأعمال في السفارة المصرية لدى ليبيا، تامر مصطفى، إلى مقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية إن هذا الاستدعاء جاء على خلفية «ما تداول في أحد البرامج المصرية، وما لوحظ من الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا».

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