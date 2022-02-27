المنقوش تستدعي القائم بالأعمال المصري في ليبيا على خلفية تصريحات إعلامية

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، القائم بالأعمال في السفارة المصرية لدى ليبيا، تامر مصطفى، إلى مقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية «ما تداول في أحد البرامج المصرية، وما لوحظ من الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا».

وأضافت الوزارة أن القائم بالأعمال المصري أوضح خلال لقائه بالمنقوش «أن الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا».

وأكدت المنقوش من جهتها للقائم بالأعمال المصري «أن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية» وفق الوزارة.