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السفير الليبي يوجه نداء لليبيين العالقين في العاصمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 05:19 مساء
السفير الليبي يوجه نداء لليبيين العالقين في العاصمة الأوكرانية
السفير الليبي في أوكرانيا، عادل عيسى. (فيسبوك).
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وجه السفير الليبي في أوكرانيا، عادل عيسى، نداء إلى الجالية الليبية في العاصمة كييف، بالتوجه المباشر إلى مقر السفارة، منبهًا إلى احتمال قطع كافة الاتصالات والإنترنت. 

ونشر السفير بيانًا مقتضبًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيه «أبناؤنا الأعزاء العالقون في مناطق متفرقة بالعاصمة كييف، نتيجة للقصف المتواصل والاشتباكات المسلحة، وحظر التجوال المشدد، فإن هناك احتمالية لقطع كافة الاتصالات والإنترنت».

وأضاف: «تفاديًا للإرباك وعدم التواصل، لذا نرجو التوجه مباشرةً لسفارتكم حيث نحن ثابتون، وإذ ما تعذر ذلك الرجاء الالتزام بأماكن إقامتكم إلى حين توفير ممرات آمنة للخروج».

ولفت السفير عادل عيسى إلى أنه جرى «العثور على الطالب خالد يوسف بلعم المفقود منذ يومين، وهو في طريقه مع بعض من أبنائنا الليبيين الى مدينة لفيف القريبة للحدود البولندية وهو بصحة جيدة».

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وأشار السفير إلى «توفير مياه للشرب لأبنائنا المحاصرين بفندق الكسندرية بالعاصمة، رغم الحظر والعمليات العسكرية الخطيرة وسيجري توفير وجبة غذاء من قبل السفارة والمجازفة وتوصيلها لهم».

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