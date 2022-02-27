بالصور.. الدبيبة يشهد تخريج دفعة جديدة لجهاز مكافحة المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم، حفل تخريج دفعة من عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمعهد تدريب الشرطة ببلدية عين زارة.

وأكد الدبيبة، في كلمته خلال الحفل، «ضرورة دعم هذا الجهاز، والعاملين فيه لمحاربة هذه الآفة». وألقى الخريجون قَسم التخرج أمام السيد الرئيس، وباستعراض عام وعدد من اللوحات التدريبية.

حضر الحفل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، وعميد بلدية عين زارة، ورئيس الإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس ونائب رئيس جهاز مكافحة المخدرات.

الدبيبة في حفل تخريج دفعة من عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، 27 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

من حفل تخريج دفعة من عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، 27 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

من حفل تخريج دفعة من عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، 27 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)