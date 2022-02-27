تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، في الجنوب الليبي، خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالة شفاء.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبره تسلم 17 عينة، أظهرت التحاليل سلبية 14 منها، فيما تأكدت إصابة ثلاث حالات، بينهم رجلان وامرأة، وموزعين على سبها بحالتين وحالة في أوباري، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمرض في الجنوب أمس.

- تسجيل 1394 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات في ليبيا

في وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1394 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، و9 وفيات و3466 حالة شفاء.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبراته تسلمت أمس 4745 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 3351 عينة، فيما تأكدت إصابة 1394 حالة، بنسبة حالات موجبة 29.3%، فيما سجلت 128 حالة حرجة .

وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في مارس 2020، إلى 493 ألفًا و548 حالة، بينها 26 ألفًا و196 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 461 ألفًا و102 حالة، وسجلت 6250 حالة وفاة بـ«كورونا».