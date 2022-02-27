الخارجية: اتصالات مجانية مع الليبيين في أوكرانيا لمدة أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد أن شركة (المدار الجديد) أطلقت خدمة اتصالات مجانية للمواطنين الليبين المتواجدين في أوكرانيا، وذلك مع تواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقلت الخارجية عن الشركة، القول إن «الخدمة تُمكن مشتركيها من استقبال المكالمات من ليبيا عن طريق خدمة التجوال العالمي وذلك مجاناً لمدة أسبوع».

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الخميس الماضي تشكيل لجنة لترحيل الليبيين الراغبين في العودة من أوكرانيا، بعد الهجوم الروسي الذي بدأ اليوم الخميس. ودعت الوزارة كافة المواطنين الليبيين الموجودين في أوكرانيا والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، إلى التواصل مع أعضاء «لجنة الترحيل» المشكلة من قبل السفارة الليبية في جمهورية سلوفاكيا.

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ووفرت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» بيانات التواصل مع أعضاء اللجنة على مدار الساعة من خلال الهاتف عادي وخدمة واتساب على الأرقام التالية: «00421919457193 و00421908556268 و00421917528076».

إضافة إلى البريد الإلكتروني: ‏[email protected] و‏[email protected]، وأرقام السفارة في جمهورية سلوفاكيا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً: «+421254410733، و+421918555005».

كما دعت وزارة الخارجية الجالية الليبية في أوكرانيا إلى تجنُّب السفر حاليًا، والبقاء في مكان آمن، وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة، متعهدة بتقديم الدعم اللازم والعاجل للجالية، غير أن المجال الجوي الأوكراني مغلق حاليًا.