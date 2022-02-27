فريق أمن الحدود يشارك في ندوة حول التحديات المترابطة بين ليبيا والنيجر وتشاد والسودان

القاهرة - بوابة الوسط

شارك الفريق الوطني الليبي لأمن الحدود وإدارتها، في ندوة حول «تحديات منطقة تمر بمرحلة انتقالية» في نيامي عاصمة النيجر.

وناقشت الندوة تحديات الأمن وتحقيق الاستقرار المترابطة في ليبيا والنيجر وتشاد والسودان، وفق ما قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، في تغريدة على «تويتر».

وقالت البعثة إنها شاركت مع الفريق الليبي، في الندوة، من خلال بعثة المساعدة الحدودية، دون أن تشير إلى موعد انعقادها.

ومطلع فبراير الحالي، كشفت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، توجيه دعم بقيمة نصف مليار يورو لخفر السواحل الليبي في ظرف ست سنوات، وذلك رغم انتقادات هيئات حقوقية دولية للتعاون بين الجانبين، معربة عن أملها في تسليم مزيد القوارب لخفر السواحل الليبي قبل الصيف المقبل.

وقالت رئيسة وحدة البرامج الإقليمية في المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، هنريك تراوتمان، إن أوروبا ستسلم ثلاث سفن جديدة للبحث والإنقاذ وزورقي خفر السواحل مجددًا إلى ليبيا بدءًا من النصف الأول من العام الحالي 2022.

- رغم الانتقادات.. الاتحاد الأوروبي دعم خفر السواحل الليبي بنصف مليار يورو

وسيزور مسؤولو حرس السواحل الليبي إيطاليا خلال الأيام الراهنة، لاختبار القوارب الجديدة قبل تسلمها، وفق ما نقلت وسائل إعلام بلجيكية.

وأبلغت تراوتمان نوابًا في البرلمان الأوروبي، بأن قدرة ليبيا على منع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى أوروبا أو الغرق في البحر «لا تزال مرهقة» حتى لو تحسنت خلال العام الماضي بفضل دعم الاتحاد الأوروبي.