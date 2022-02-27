Atwasat

فريق أمن الحدود يشارك في ندوة حول التحديات المترابطة بين ليبيا والنيجر وتشاد والسودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 11:42 صباحا
فريق أمن الحدود يشارك في ندوة حول التحديات المترابطة بين ليبيا والنيجر وتشاد والسودان
ندوة حول «تحديات منطقة تمر بمرحلة انتقالية» في نيامي بمشاركة فريق من أمن الحدود, (بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا)
alwasat radio

شارك الفريق الوطني الليبي لأمن الحدود وإدارتها، في ندوة حول «تحديات منطقة تمر بمرحلة انتقالية» في نيامي عاصمة النيجر.

وناقشت الندوة تحديات الأمن وتحقيق الاستقرار المترابطة في ليبيا والنيجر وتشاد والسودان، وفق ما قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، في تغريدة على «تويتر».

وقالت البعثة إنها شاركت مع الفريق الليبي، في الندوة، من خلال بعثة المساعدة الحدودية، دون أن تشير إلى موعد انعقادها.

ومطلع فبراير الحالي، كشفت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، توجيه دعم بقيمة نصف مليار يورو لخفر السواحل الليبي في ظرف ست سنوات، وذلك رغم انتقادات هيئات حقوقية دولية للتعاون بين الجانبين، معربة عن أملها في تسليم مزيد القوارب لخفر السواحل الليبي قبل الصيف المقبل.

وقالت رئيسة وحدة البرامج الإقليمية في المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، هنريك تراوتمان، إن أوروبا ستسلم ثلاث سفن جديدة للبحث والإنقاذ وزورقي خفر السواحل مجددًا إلى ليبيا بدءًا من النصف الأول من العام الحالي 2022.

- رغم الانتقادات.. الاتحاد الأوروبي دعم خفر السواحل الليبي بنصف مليار يورو

وسيزور مسؤولو حرس السواحل الليبي إيطاليا خلال الأيام الراهنة، لاختبار القوارب الجديدة قبل تسلمها، وفق ما نقلت وسائل إعلام بلجيكية.

وأبلغت تراوتمان نوابًا في البرلمان الأوروبي، بأن قدرة ليبيا على منع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى أوروبا أو الغرق في البحر «لا تزال مرهقة» حتى لو تحسنت خلال العام الماضي بفضل دعم الاتحاد الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية
معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)

معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)
لإمدادها بالإنترنت.. إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة «ستارلينك» في أوكرانيا

لإمدادها بالإنترنت.. إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة «ستارلينك» في أوكرانيا
استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت».. واقتراح بتجميد أصول «المركزي الروسي»

استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت».. واقتراح بتجميد أصول «المركزي الروسي»
أبراموفيتش يسلم إدارة «تشيلسي» الإنجليزي إلى مؤسسة أمناء النادي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا

أبراموفيتش يسلم إدارة «تشيلسي» الإنجليزي إلى مؤسسة أمناء النادي في أعقاب الغزو ...
نقص القمح يثير مخاوف في العالم العربي بعد غزو روسيا لأوكرانيا

نقص القمح يثير مخاوف في العالم العربي بعد غزو روسيا لأوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا

فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا

كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا
كاركاتير خيري - روسيا اليوم

كاركاتير خيري - روسيا اليوم
«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل

«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات

تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تسجيل 1394 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات في ليبيا
تسجيل 1394 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات في ليبيا
هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟
هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟
الحويج يبحث فرص مشاركة الشركات الأميركية في إعادة إعمار ليبيا
الحويج يبحث فرص مشاركة الشركات الأميركية في إعادة إعمار ليبيا
العملات الدولية تواصل الاستقرار في السوق الموازية
العملات الدولية تواصل الاستقرار في السوق الموازية
استغلالا للحرب في أوكرانيا.. التجار يرفعون سعر المخزون من دقيق القمح 28.5%
استغلالا للحرب في أوكرانيا.. التجار يرفعون سعر المخزون من دقيق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة لـ«حكومة الوحدة»
«رئاسة النواب» توضح موقف صرف الرواتب بالزيادات المقررة ......
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية........
المزيد
تسجيل 9 وفيات بفيروس «كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة
تسجيل 9 وفيات بفيروس «كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة...
الخارجية: اتصالات مجانية مع الليبيين في أوكرانيا لمدة أسبوع
الخارجية: اتصالات مجانية مع الليبيين في أوكرانيا لمدة أسبوع...
«المركزي» ينشر تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 20 و23 فبراير
«المركزي» ينشر تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 20 و23 ......
استغلالا للحرب في أوكرانيا.. التجار يرفعون سعر المخزون من دقيق القمح 28.5%
استغلالا للحرب في أوكرانيا.. التجار يرفعون سعر المخزون من ......
العملات الدولية تواصل الاستقرار في السوق الموازية
العملات الدولية تواصل الاستقرار في السوق الموازية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط