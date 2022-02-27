«الأرصاد»: بحر هادئ خفيف الموج على طول الساحل الليبي...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي.
وأوضح المركز في نشرة الصيد المنشورة اليوم، أن ارتفاع الموج سيتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
رياح شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج، والرؤية جيدة.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب.
رياح قبلية إلى شمالية شرقية، على ساحل الخليج وبنغازي، بينما تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، على باقي الساحل، سـرعتها بين 5 و15 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر، والبحر يكون هادئًا إلى خفيف الموج.، والرؤية جيدة.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
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