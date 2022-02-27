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طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 10:41 صباحا
طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
نشرة الأرصاد الجوية اليوم الأحد (27 فبراير 2022). (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة اليوم وغدا على أغلب المناطق، خصوصا فيما يتعلق بدرجات الحرارة، إذ تتراوح على أغلب مناطق الشمال بين 17 و22 درجة مئوية، وعلى مناطق الوسط والجنوب بين 24 و29 درجة مئوية. 

وتتكاثر السحب تدريجياً بدايةً من مساء غد الإثنين على مناطق أقصى الشمال الغربي مع فرصة هطول أمطار متفرقة، وتشمل الإحتمالية يوم الثلاثاء بقية مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبياً وإنخفاض في درجات الحرارة .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء غد مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاتاء إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الثلاثاء مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم التلاتاء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 17 و22 درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل إنخفاضا يوم الثلاثاء.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة –الجفرة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا الثلاثاء على غدامس والحمادة -الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدًا.

طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا
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