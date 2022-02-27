تباين العملات الدولية في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استهلت العملات الدولية تعاملات الأسبوع الحالي، في السوق الرسمية، على تباين أمام الدينار الليبي، مقابل تعاملات الخميس الماضي.

وسجل الدولار ارتفاعا بقرش واحد ليبدأ تعاملات الأسبوع على 4.60 دينار، مقابل 4.59 دينار سجلها الخميس، كما ارتفع اليورو الأوروبي إلى 5.18 دينار مقابل 5.17 دينار، وفق بيانات المصرف المركزي اليوم.

على الجانب الآخر، انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 4 قروش ليسجل 6.17 دينار، مقابل 6.21 دينار سجلها الخميس.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، ليسجلا 1.22 دينار، و1.25 دينار على الترتيب، بينما انخفض الدينار التونسي ليسجل 1.58 دينار، مقابل 1.59 دينار سجلها الخميس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.33 دينار، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار.