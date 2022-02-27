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قوات الأمن في زليتن تضبط متهما في جريمة قتل بمنطقة «ازدوا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 09:59 صباحا
قوات الأمن في زليتن تضبط متهما في جريمة قتل بمنطقة «ازدوا»
المتهم. (وزارة الداخلية)
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تمكن أعضاء مركز شرطة المنارة بمديرية أمن زليتن، من إلقاء القبض على شخص مطلوب في جريمة قتل، بمنطقة ازدوا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان السبت، إن قوات الأمن بمركز شرطة المنارة بمديرية أمن زليتن، تمكنت من ضبط المدعو «ي.ر.هـ»، المطلوب لدى النيابة العامة على ذمة واقعة مقتل المواطن «أ.ف.ج» بمنطقة ازدوا.

- وزير الداخلية يبحث تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس وبني وليد ومزدة والقره بوللي ومسلاتة

ولف البيان إلى أن قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، الذي أُحيل إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق السبت، بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، الأوضاع الأمنية في طرابلس والقره بوللي ومزدة ومسلاتة وبني وليد، خلال اجتماعات منفصلة مع مديري أمن هذه المناطق، والقيادات الأمنية فيها.

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