سرقة 3100 متر أسلاك كهرباء بالجفارة وسوف الجين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، سرقة 3100 متر أسلاك بمنطقتي الجفارة وسوف الجين على يد مجموعات خارجة عن القانون.

وقامت مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 600 متر بدائرة توزيع الناصرية على خط «أولاد محمد» من محطة «30 الجليدة»، كما سرقت مجموعة أخرى أسلاك ضغط عالٍ مسافة 2500 متر بدائرة توزيع سوف الحين، خط دينار فرعية الزيادات، وفق بيان للشركة.

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وقالت الشركة إن هذه السرقات تسببت في انقطاع الكهرباء على عديد المنازل والمزارع، وكررت مناشدتها الجهات الأمنية والمواطنين تكثيف الجهود وبذل مزيد الجهد للقضاء على ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي انتشرت أخيرًا في البلاد بشكل شبه يومي؛ ما يؤدي إلى قطع التيار على الأحياء السكنية والمزارع لساعات طوال.