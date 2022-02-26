وزير الداخلية يبحث احتياجات الإدارة العامة لطيران الشرطة وصيانة طائراتها

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، مع مدير الإدارة العامة لطيران الشرطة العميد الطاهر القرباع، تطورات سير العمل بالإدارة والمشاكل التي تواجه طائرات الشرطة من صيانة، وتوفير احتياجاتها.

الاجتماع، الذي حضره عدد من ضباط الإدارة، تناول أيضًا العراقيل التي تواجه منتسبي الإدارة ووضع الحلول لها، وفق بيان للوزارة اليوم.

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كما تطرق الاجتماع إلى استعراض دور الإدارة العامة لطيران الشرطة في المراقبة والنقل، وغيرها من المواضيع التي تسهم بها الإدارة في العمل الأمني والشرطي.

واستمع مازن، لشروح وملاحظات من مدير الإدارة حول آخر الأعمال المنجزة، واقتراح الحلول التي من شأنها تذليل العقبات لإنجاح المهام المكلفة بها إدارة طيران الشرطة.

خالد مازن، مع مسؤولي الإدارة العامة لطيران الشرطة, 26 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)

خالد مازن، مع مسؤولي الإدارة العامة لطيران الشرطة, 26 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)