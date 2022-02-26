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وليامز تشدد على ضرورة الحفاظ على الهدوء ودعم التوافق السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 08:41 مساء
وليامز تشدد على ضرورة الحفاظ على الهدوء ودعم التوافق السياسي في ليبيا
لقاء وليامز في طرابلس مع مجموعة من الشخصيات السياسية الليبية، 26 فبراير 2022. (حساب وليامز على تويتر)
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شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم السبت، على ضرورة الحفاظ على الهدوء ودعم التوافق السياسي وإعلاء مصلحة جميع الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز رفقة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ريزدون زيننغا، مع مجموعة من الشخصيات السياسية الليبية في طرابلس، وفق تغريدة للمستشارة الأممية.

وقالت وليامز إن هذه الشخصيات، التي تم تذكر أسماءها، عرضت خلال اللقاء مقترحاتها لمعالجة الوضع السياسي الحالي، والعودة إلى مسار إجراء الانتخابات، وتعزيز دور المرأة والمكونات الأخرى وإدماجهم في العملية السياسية.

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وفي وقت سابق اليوم، التقت وليامز مع في طرابلس، مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام - ليبيا، حيث تطرق اللقاء إلى «طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا، واستعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشفاف وشامل بشكل كامل وتوافقي». وأكدت وليامز خلال اللقاء ضرورة «امتناع جميع الأطراف عن استخدام العنف والتهديد بالعنف، ووضع حد لتداول خطاب الكراهية والتحريض».

الخلاف حول الحكومة
وتتزامن تصريحات وليامز ولقاءاتها مع الخلاف بشأن مصير الحكومة، بعدما كلف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، فيما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

والأسبوع الماضي، اتهم الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، المستشارة الأممية بـ«التحيز»، وذلك عقب لقاء جمعها في القمة مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. واعتبر حمودة أن وليامز تظهر دعمًا لمواقف بعض الأطراف «الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة». وقال إن «تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخابات لمدة عامين على الأقل، يتناقض تمامًا مع تصريحات وليامز، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا».

وفي مواجهة ذلك، تلقت وليامز رسائل دعم من السفارة الأميركية في ليبيا، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ونائب المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.
 

لقاء وليامز في طرابلس مع مجموعة من الشخصيات السياسية الليبية، 26 فبراير 2022. (حساب وليامز على تويتر)
لقاء وليامز في طرابلس مع مجموعة من الشخصيات السياسية الليبية، 26 فبراير 2022. (حساب وليامز على تويتر)
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