وزير الداخلية يبحث تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس وبني وليد ومزدة والقره بوللي ومسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، الأوضاع الأمنية في طرابلس والقره بوللي ومزدة ومسلاتة وبني وليد، خلال اجتماعات منفصلة مع مديري أمن هذه المناطق، والقيادات الأمنية فيها.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، اجتمع مازن، بمكتبه اليوم السبت، مع مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد، ورئيس مكتب البحث الجنائي العميد ناجي الزوبي، إذ تناول الاجتماع مناقشة سير العمل بمديرية أمن طرابلس، والجهود التي تقوم بها في حفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما استعرض اللقاء، الأعمال المنجزة من قبل مكتب البحث الجنائي في ضبط المطلوبين والمجرمين، والتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

واستمع الوزير لشروح من مدير الأمن حول سير العمل بالمديرية، والمشاكل التي تواجهها والحلول التي تسهم في تذليل هذه المشاكل.

آليات مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في القره بوللي

في سياق متصل بحث مازن، خلال اجتماع منفصل، اليوم السبت، مع مدير أمن القره بوللي العقيد أحمد السيليني، الأوضاع الأمنية في البلدية، ومتابعة سير العمل الأمني والمشاكل التي تواجه مديرية الأمن، وإيجاد الحلول لها من أجل قيامها بواجباتها الأمنية على أكمل وجه، والمشاكل التي تعانيها المنطقة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ووضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التعاون بين مديرية الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى، في فرض الأمن، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المعنية بملف الهجرة للحد من هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها.

مازن يبحث تطورات الوضع الأمني في مزدة

كذلك بحث مازن مع مدير أمن مزدة العميد محمد الزناد، سير العملية الأمنية في حفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، والصعوبات التي تواجه المديرية ووضع الحلول التي من شأنها أن تسهم في إنجاح العمل الأمني بالمنطقة.

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واستمع مازن لشروح وملاحظات من مدير الأمن، حول الأعمال المنجزة من قبل المديرية والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة، وفق بيان منفصل للوزارة.

وفي مسلاتة، بحث وزير الداخلية مع مدير أمن مسلاتة العميد هشام الدويني، تطورات الأوضاع الأمنية في المدينة، والوقوف على سير العمل بمديرية الأمن في تنفيذ المهام المكلفة بها في حفظ الأمن، والتعاون والتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمدينة.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الأمنية وحلحلة بعض المعوقات التي تواجه مديرية الأمن، لضمان إنجاح سير العمل الأمني في حفظ الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مازن يبحث الوضع الأمني ودعم مديرية أمن بني وليد

فيما ترأس مازن، اجتماعًا أمنيًّا ضم رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير أمن بني وليد، وناقش التعاون والتنسيق الأمني في حفظ الأمن ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ودعم وإسناد مديرية أمن بني وليد.

وشهد الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة بني وليد والجهود الأمنية التي تبذل لحفظ الأمن من خلال التعاون الأمني المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية العاملة داخل المدينة.

من اجتماع وزير الداخلية خالد مازن مع القيادات الأمنية في طرابلس والقره بوللي ومزدة ومسلاتة وبني وليد, 26 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)

من اجتماع وزير الداخلية خالد مازن مع القيادات الأمنية في طرابلس والقره بوللي ومزدة ومسلاتة وبني وليد, 26 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)

من اجتماع وزير الداخلية خالد مازن مع القيادات الأمنية في طرابلس والقره بوللي ومزدة ومسلاتة وبني وليد, 26 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)

من اجتماع وزير الداخلية خالد مازن مع القيادات الأمنية في طرابلس والقره بوللي ومزدة ومسلاتة وبني وليد, 26 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)