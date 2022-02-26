15 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في سرت خلال 24 ساعة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد مصدر في مختبر PCRسرت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في المدينة، خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وقال المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عدد الحالات الموجبة وصلت إلى 15 إصابة من أصل 52 عينة، جرى سحبها من مرضى ترددوا على المختبر، فيما تشهد المدينة تزايدًا ملحوظًا فى حالات فيروس «كورونا».

- «مكافحة الأمراض» يعلن انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا

والجمعة، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، انحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا، والتي كانت «سريعة»، مؤكدا أن هذه الموجة مرت «من دون أضرار» كما كان في الموجة الثالثة.

وشدد السائح، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أن الكادر الطبي والطبي المساعد والإداريين والإسعاف وكل العاملين في الجائحة، كان لهم دور كبير في انحسار هذه الموجة، مضيفا أن البعض منهم عادوا لعملهم وفكوا اعتصامهم تلبيةً لنداء المركز والجائحة، «ولكن ينتظرون الآن مكافآتهم وحقوقهم التي لم ننجح في دفعها لهم»، مشيرا إلى التأخر في دفع حقوق ومستحقات الأطباء والعاملين في المستشفيات.