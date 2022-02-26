تسجيل حالتي إصابة جديدتين بـ«كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا» في الجنوب الليبي، أمس الجمعة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تسلم 8 عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 6 منها، فيما تأكدت إصابة حالتين من سبها، ولم يسجل المركز أي حالات وفاة أو شفاء من المرض أمس.

والجمعة، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، إن المركز يفكر في رفع التباعد بالمساجد خلال شهر رمضان المعظم، «لو الأمور بقيت في هذا الاستقرار» على مستوى الحالة الوبائية مع استمرار تلقي اللقاح.

- «مكافحة الأمراض»: اتجاه لإلغاء التباعد بالمساجد خلال شهر رمضان وعودة الدراسة في الفصول

ولفت السائح، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن المركز يبحث بشكل جدي أيضًا عودة الدراسة اليومية في الفصل الدراسي المقبل.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إلغاء اعتماد بطاقة التطعيمات الورقية واعتماد البطاقة الإلكترونية فقط، كذلك لن يُطلب ممن تلقى جرعتي اللقاح تحليل «بي سي آر» عند المغادرة أو القدوم للبلاد، ضمن خطة تخفيف الإجراءات الاحترازية.

في سياق متصل، أعلن السائح، انحسار الموجة الرابعة لجائحة «كورونا»، التي كانت «سريعة»، مؤكدًا أن هذه الموجة مرت «من دون أضرار» كما كان في الموجة الثالثة، مشددًا على أن الكادر الطبي والطبي المساعد والإداريين والإسعاف وكل العاملين في الجائحة، كان لهم دور كبير في انحسار هذه الموجة.