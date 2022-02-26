«البريقة لتسويق النفط»: تجهيز وحدة ثالثة لتعبئة أسطوانات الغاز بطاقة 400 أسطوانة في الساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، تجهيز وحدة ثالثة لتعبئة أسطوانات الغاز الثابتة بالمجهود والإمكانات الذاتية، طاقتها الإنتاجية 400 أسطوانة غاز/ ساعة.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، تجهيز الوحدة لتلبية الطلب المتزايد على أسطوانات الغاز ومكافحة ظاهرة السوق الموازية، مشيرة إلى أن فريق العمل واصل العمل بشكل يومي بمعدل عشر ساعات عمل دون توقف، من أجل إنهاء تجهيز الوحدة.

وشددت الشركة على أن تجهيز الوحدة جاء بتكليف مباشر من رئيس لجنة الإدارة، وبموجب قراره رقم (309/2021)، مضيفة أن هذه الوحدة ستكون بالمنطقة الشرقية.

- شركة البريقة توضح سبب توقفها عن تزويد محطات «الشرارة» بالوقود

وأمس، كشفت شركة البريقة لتسويق النفط سبب إيقافها تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية بالوقود.

وقالت إن الأمر يرجع إلى أسباب قانونية «تتعلق بالتمثيل القانوني» لشركة الشرارة، مضيفة أنها تنأى بنفسها عن «أي صراعات قائمة»، وأنها في تواصل مستمر مع الجهات السيادية، وتعكف على دراسة وتمحيص المستندات القانونية المقدمة لها لتطبيق صحيح القانون، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الجمعة.

تجهيز وحدة ثالثة لتعبئة أسطوانات الغاز الثابتة, (شركة البريقة لتسويق النفط)

تجهيز وحدة ثالثة لتعبئة أسطوانات الغاز الثابتة, (شركة البريقة لتسويق النفط)