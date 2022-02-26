«مبادرات الدبيبة» المالية تهدد انتعاش الاقتصاد رغم ارتفاع الإيرادات النفطية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

في وقت تخطت أسعار النفط في السوق الدولية 95 دولاراً للبرميل الواحد، مدفوعة بتطورات النزاع الروسي - الأوكراني وتداخل الغرب بها، قفزت قيمة إيرادات ليبيا من صادرات المحروقات إلى 21.5 مليار دولارٍ في العام 2021، كأعلى مستوى يسجل منذ خمس سنوات، الأمر الذي وضع الحكومة الموقتة في موقع مريح لمحو آثار اقتصادية سلبية خلفتها الجائحة خلال عامين، لكن الهاجس يبقى معلقاً حول كيفية جني الليبيين ثمار تلك المداخيل القياسية.

ووضعت انتكاسة سوق الطاقة في أوروبا، الدول المصدرة وعلى رأسها ليبيا في صدارة الأسواق التي حصلت عائدات جيدة على الرغم من تذبذب مستويات الإنتاج في فترات متقطعة، بينما تراهن السلطات على محو آثار خلفتها جائحة «كورونا» طيلة عامين على الوضع المعيشي وعمقها الانقسام المؤسساتي في البلاد.

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وحافظ سعر النفط الليبي على منحنى متصاعد خلال الأيام الأخيرة، على هامش الخلاف بين الدول الغربية وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، وقد وصل إلى أعلى مستوى منذ العام 2014.

هل تستغل ليبيا الفرصة؟

وتبعث التطورات في الأسواق الأمل بأن تغتنم السلطات الليبية الفرصة لإنعاش الاقتصاد الوطني المنهار، المتسم بارتفاع الدين العام والأسعار والتضخم وفاتورة الاستيراد الكبيرة، لكن البعض يخشى من دخول البلاد مجدداً في مسلسل «الفساد المستشري الذي عادة ما يترافق مع انتعاش عائدات النفط،» خصوصاً أن ثلاثة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي لم يمضِ على ولايتها عام واحد أُدخلوا السجن بسبب تورطهم في قضايا فساد.

في حين أُثير لغط كبير بشأن حجم المصروفات المفرط خلال الفترة الماضية، دون رقابة من الجهات المسؤولة سواء مجلس النواب أو ديوان المحاسبة على عمليات الإنفاق العام على خلفية عدم اعتماد ميزانية 2021 التي عرضتها حكومة الدبيبة على البرلمان.

مبادرات هدفها كسب شعبية

وتستفيد حكومة الدبيبة من علاقتها بمسؤولي مصرف ليبيا المركزي للاستمرار في الصرف بشكل غير مسؤول على مشاريع الشباب والزواج ورفع الرواتب والإسكان وغيرها، وهو الإنفاق الذي يستهدف حشد اصطفاف الشارع في صف الدبيبة ضد خصومه؛ ما يزيد من الاتهامات بتوصيف هذه المشروعات والمنح على أنها رشوة انتخابية يقدمها الدبيبة، الذي يسعى إلى رئاسة الدولة عبر الانتخابات، حسب مراقبين.

وفي الواقع، لا زال المواطنون يعانون مع استمرار أزمة السيولة وعدم معالجة أزمة الانقطاعات الكهربائية والبطالة والتضخم الكبير، وتأخر برامج إعادة الإعمار. وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في تقرير لها في ديسمبر الماضي ليبيا ضمن 44 بلداً يحتاج إلى مساعدات خارجية للحصول على الغذاء، موضحة أن 1.3 مليون شخص في ليبيا يمثلون 23 % من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، حسب نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية للعام 2021.

كما أن أسعار مختلف المواد الغذائية ارتفعت وفق استطلاع أعدته المبادرة الأوروبية لمراقبة السوق الليبية التي بينت أن العام 2021 سجل أعلى ارتفاع في أسعار مختلف المواد الغذائية في ليبيا، بنسبة 24.2 % من مستويات ما قبل الأزمة الصحية في مارس 2020.

160 مليار دينار ديناً

وكشف وزير المالية، خالد المبروك، أن الدين العام وصل إلى 160 مليار دينار، معتبراً أن عملية تقليص هذا الدين تحتاج إلى أن يكون هناك توافق بين السياسة المالية والنقدية والتجارية، في الوقت الذي كان فيه هدف الحكومة الأول توحيد المؤسسات والإنفاق، حسب قوله.

وبينما يسود حذر من رؤية حكومة جديدة يقودها فتحي باشاغا، النور وانعكاسها على عودة الانقسام إلى المؤسسات المالية، خاصة المصرف المركزي، يواصل الدبيبة مسلسل إطلاق وعوده، وآخرها مشروع الوحدات السكنية المتوقفة منذ 10 سنوات والمعني بها 25 ألف مستفيد.

كما طرح مبادرة تتمثل في توفير قطع سكنية تتجاوز 8026 قطعة، كما تشمل تقديم 3 آلاف قرض نقدي. وتستهدف المبادرة الشباب، وأسر الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المحتاجة.

الإيرادات النفطية

يأتي ذلك مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز تجاوزت 21.5 مليار دولار في العام 2021، وذلك في أعلى مستوى يسجل في البلاد منذ 5 سنوات. وأضافت أنها حققت مستويات قياسيةً في نوفمبر وديسمبر الماضيين، إذ بلغ صافي الإيرادات خلال الشهرين الأخيرين من العام الفائت 4.3 مليار دولار.

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وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن نهاية العام 2021 سجلت انتعاشاً، وحققت أسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية منذ العام 2016، مدفوعةً بتعافي الاقتصاد العالمي من حالة الركود بسبب وباء «كورونا». وحذر من أن «قدرة قطاع النفط في ليبيا على الاستثمار ودفع عملية تحديث البنية التحتية ستبقى ضعيفة في المدى المنظور، لاسيما في ظل شح الميزانيات».

إلى ذلك، تتوقع مصادر أميركية أن يؤدي الفشل في إجراء انتخابات نزيهة وسريعة في ليبيا إلى إطالة أمد تقسيم الثروة النفطية بين الشرق والغرب، ما من شأنه أن يعزز وجود القوى الأجنبية والمرتزقة حول منشآت النفط والغاز.