ترحيل 200 ليبي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، بدء ترحيل أول دفعة من الليبيين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا، موضحة أن الدفعة تشمل 200 شخص.

وأشارت الوزارة في بيان إلى مغادرة الدفعة مقر السفارة الليبية في كييف، وأن العدد توزع بين حافلتين، فيما ستُجرى عمليات ترحيل لاحقًا لباقي المقيمين والمتواجدين.

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ونوهت بأن الأولوية الآن في الترحيل هي للعائلات والمرضى والطلبة، على أن يُرحل الباقي على مراحل متتالية.

ووجهت الوزارة الشكر إلى السفارة الليبية في سلوفاكيا على تعاونها من أجل تسريع عملية الترحيل، مضيفة أن اللجوء إلى سلوفاكيا جاء بعد الإجراءات المعقدة التي كانت طلبتها السفارة الليبية بأوكرانيا وهو ما نتج عنه تأخير في عملية الترحيل.

كما دعت جميع المواطنين والأوكرانيات زوجات المواطنين الليبيين المقيمين في المدن الأوكرانية القريبة من الحدود السلوفاكية سرعة التواصل مع لجنة الأزمة بالسفارة في سلوفاكيا عبر موقع «واتساب» على الأرقام:

+421 919 457 193

+43 681 20261658