الأرصاد: موج خفيف إلى هادئ على سواحل البلاد...

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على معظم سواحل البلاد.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
• رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على زوارة وطرابلس، وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، وتكون قبلية ظهر اليوم على سرت سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• رياح قبلية إلى جنوبية غربية بينما تكون شمالية شرقية مساء اليوم على الخليج وطبرق سـرعتها بين 1 و5 عقد تصل ظهر الغد إلى 15 عقدة على أقصى الساحل.
• حرارة سطح البحر بين 14 و17 درجة مئوية.
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