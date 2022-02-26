الأرصاد: موج خفيف إلى هادئ على سواحل البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على معظم سواحل البلاد.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• البحر خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

• رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على زوارة وطرابلس، وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، وتكون قبلية ظهر اليوم على سرت سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.